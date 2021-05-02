«شركة الخليج»: لا علاقة لنا بالتسرب النفطي الواصل لكورنيش طبرق

نفت شركة الخليج العربي للنفط، أن يكون لها علاقة بالتسرب النفطي بمياه البحر والذي وصل إلى كورنيش طبرق، مؤكدة حرصها على سلامة البيئة بالمنطقة واتخاذها كافة الإجراءات لمنع وقوع أي تسرب.

وقال بيان صادر عن الشركة: “ورد يوم تصريحات من المجلس المحلي بطبرق وعلى بعض صفحات التواصل الاجتماعي بأن هناك تسربا نفطيا بمياه البحر وصل إلى كورنيش طبرق، وقد أشارت هذه التصريحات وما ورد بصفحات التواصل الاجتماعي بأن هذا التسرب ناتج عن شركة الخليج العربي للنفط أو إحدى الشركات النفطية العاملة بالمنطقة”.

وأضاف البيان “على الفور قامت شركة الخليج العربي للنفط وبتعليمات من فضل الله عيسى أحتيتة- رئيس لجنة الإدارة ومن خلال ميناء الحريقة النفطي بطبرق وإدارة الصحة والسلامة والبيئة بدراسة الموضوع من جميع جوانبه، واتضح من خلال الدراسة وتقييم الوضع وتحليل العينات بأن شركة الخليج العربي للنفط لا علاقة لها بهذا التسرب”.

وتابع “تؤكد الشركة حرصها على سلامة البيئة بالمنطقة، حيث إنها تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع أي تسرب، وقد تم توجيه رسالة من مراقب ميناء الحريقة النفطي إلى رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق بالخصوص”.

وكان عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية، قد حذر مواطني البلدية من استعمال واستهلاك مياه التحلية بالمدينة، مؤكدا أنه تفقد بنفسه موقع حادث التلوث، حيث أصابت بقعة المازوت الذي تسرب من خزانات محطة الكهرباء البخارية كورنيش وشواطئ المدينة بشدة.

ودعا “بوالخطابية”، في تصوير مرئي المؤسسة الوطنية للنفط لحل مشكلة تلوث كورنيش المدينة بمادة المازوت، محذرا من كارثة بيئية وصحية قد تحل على المدينة في حال عدم إيجاد حل للمشكلة.

وأوضح أن التلوث موجود بكميات كبيرة في منطقة الكورنيش، وأنه أبلغ الجميع من الجهات الرسمية في الدولة زجهات الإعلام أن المياه الموجودة في المدينة أصبحت غير صالحة للاستخدام.

وأضاف عميد بلدية طبرق، أن هناك اتصالات مع جهات عليا في البلاد للعمل علة الأزمة سريعا، كما أنه تواصل مع جهاز حماية البيئة، مشددا على تحذيره للجميع من أن مياه طبرق أصبحت غير صالحة للاستخدام وفقا للتقارير الواردة إلى البلدية من الجهات الرقابية والصحية.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ووزير المياه إلى إنقاذ طبرق والعمل فورا من التلوث الذي أصابها من تسرب المازوت من خزانات محطة الكهرباء البخارية.