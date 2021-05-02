توزيع إصابات كورونا في ليبيا.. طرابلس تتصدر وانخفاض ملحوظ في باقي المدن

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 363 إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس السبت، و525 حالة شفاء و10 وفيات.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أنه تلقى 2320 عينة من مختبراته المرجعية، أظهرت التحاليل المعملية لها سلبية 1957 عينة منها، فيما تأكدت إصابة 363عينة، منها 298 جديدة و65 مخالطة، بنسبة 15.6 %.

وتوزعت الإصابات على كل من طرابلس بـ188 حالة جديدة و35 مخالطة، ومصراتة 9 حالات مخالطة، وأسبيعة والماية وصبراتة والكفرة والمعمورة والعجيلات والرياينة حالة جديدة كل منها، وزليتن 8 حالات جديدة، و7 مخالطة، والقره بوللي 5 حالات جديدة ونالوت 4 حالات جديدة، وطبرق 8 حالات جديدة، وسبها حالتين جديدتين و3 حالات مخالطة، و الشاطئ 4 حالات جديدة وظاهر الجبل حالتين جديدتين، وبني وليد 7 حالات جديدة.

فيما سجلت سرت حالتين جديدتين، و4 مخالطة، والأصابعة 3 حالات جديدة وحالة مخالطة، وقصر الأخيار 6 حالات جديدة، والرحيبات 6 حالات جديدة، وزلطن 13 حالة جديدة و4 حالات مخالطة وصرمان حالتين جديدتين، وجنزور 9 حالات جديدة، والسواني بن أدم 7 حالات جديدة،’ والرجبان حالتين مخالطتين، و القبة 5 حالات جديدة والخمس 10 حالات جديدة.

فيما توزعت حالات الشفاء على كل من طرابلس بـ410 حالات، و8 حالات في زلطن، و3 حالات في القبة، و7 حالات في مسلاتة، وحالتين في الكفرة، و29 حالة في سرت، وحالتين في طبرق، و10 حالات في صبراتة، و29 حالة في مصراتة، و25 حالة في إسبيعة.

«مكافحة الأمراض»: تسجيل 363 إصابة بفيروس كورونا و10 وفيات

كذلك توزعت حالات الوفاة على كل من غدامس بحالتين وصبراتة بـ3 حالات، وكل من الزاوية الغرب ونالوت وزليتن والخمس والجميل بحالة واحدة لكل منها.

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 177 ألفا و871 حالة، تعافى منها 163 ألفا و716 حالة، و3039 حالة وفاة، بينما لاتزال 11 ألفا و116 حالة نشطة حتى الآن.

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