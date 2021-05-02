العريبي: لقاءات قيادات الدولة تسير بالشكل الصحيح

قال عضو مجلس النواب عيسى العريبي، إن المرحلة الحالية حساسة وصعبة من تاريخ الوطن وتحتاج تكاثف جهود الجميع دون استثناء لبناء مؤسسات الدولة بالشكل الصحيح.

وأشاد العريبي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، باللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام للجيش خليفة حفتر، والنائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين اعطية، والتقارب بين قيادات الدولة بداية لمرحلة جديدة من مسيرة بناء الدولة.

وأكد رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب أن هذه اللقاءات تسير نحو بناء طريق وحدة الوطن.

‏واستقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أول من أمس الجمعة، القائد العام للقوات المسلحة ‎المشير خليفة حفتر في مدينة القبة لبحث المستجدات في المشهد الليبي بحضور النائب الأول لحكومة الوحدة الوطنية حسين اعطية.