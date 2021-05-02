الفارسي: لقاء حفتر وصالح يوجه عدة رسائل أبرزها دفع عجلة الانتخابات

ليبيا – قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة عمر المختار الليبية يوسف الفارسي إن قائد الجيش المشير خليفة حفتر بحث مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تفعيل مخرجات اجتماعات “5+5″، وتحديدًا وقف إطلاق النار وسحب المرتزقة الأجانب من ليبيا.

الفارسي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية اليوم الأحد، أوضح أن اللقاء يأتي في وقت ما تزال تبذل فيه جهود فتح الطريق الساحلي الذي يربط الشرق الليبي بالغرب، وملابسات إلغاء زيارة كانت مقررة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة إلى بنغازي.

ولفت أستاذ العلوم السياسية في ليبيا إلى أن لقاء حفتر وصالح يوجه عدة رسائل أبرزها اصطفاف الجيش ومجلس النواب للمضي قدمًا نحو تحقيق الأمن والاستقرار، بدفع عجلة الانتخابات من خلال إنجاز الاستحقاقات البرلمانية والرئاسية خلال 24 ديسمبر المقبل، والضغط على الحكومة للالتزام بتعهداتها من خلال تقديم الخدمات للمواطن في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، وتفكيك الميليشيات المسلحة التي أصبحت ضرورة ملحة، لعرقلتها فتح الطريق الساحلي مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وبين أن مجلس النواب لم يعد يثق في الحكومة بدليل رفضه تمرير ميزانية كبيرة له ويريد تقليصها لعدم وجود ثقة في هذه الحكومة والتي هي بالأساس مؤقتة، مؤكدًا أن صرف مبالغ كبيرة لها فساد ممنهج في نظر مجلس النواب؛ لذا يريد تقليص الميزانية، وضرورة عدم توجيه جزء منها لتمويل الجماعات الإرهابية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية