الزناتي: هدفنا توطين العلاج بالداخل وتنظيم العلاج بالخارج 

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قال وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي، السبت، هدفنا توطين العلاج بالداخل، وتنظيم العلاج بالخارج.

وناقش الزناتي مع أطباء وخبراء ومتخصصين ببرامج العلاج بالخارج عبر تقنية “زوم” الفرص المتاحة وآلية العمل التي تنظم هذا المجال، وكيفية وضع خطوط واضحة لإحالة الحالات المعقدة للعلاج بالخارج والتي تحتاج في علاجها مراكز متقدمة.

وأكد الوزير على أنه يمكن الاستفادة من المراكز المتقدمة عبر التواصل المباشر بين نظرائهم بالبلد، للاستفادة وأخذ المشورة.

وشدد الزناتي على وجوب وضع آلية لمتابعة المريض بالدولة التي يتلقى فيها العلاج، فلا يمكن ان يُرسل مواطنينا للعلاج بالخارج دون متابعتهم من المختصين للاطلاع على مدى استجابة المريض للعلاج ونتائجه، وكذلك المتابعة والمراقبة لمعرفة هل قُدمت له الخدمات بالجودة المطلوبة أم لا.

وذكر وزير الصحة أن الهدف هو توطين العلاج بالداخل ونقل الخبرات للعناصر الطبية والطبية المساعدة، مؤكدة على الاستمرار في هذا الهدف إلى أن يتحقق النجاح، مع العمل بالتوازي على تنظيم وتقنين العلاج بالخارج.