الغرابلي: دم أولادنا لن يذهب أدراج الرياح.. وحربنا مع عقيلة صالح يجب أن تنتهي بإزالته

ليبيا – طالب رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحلّ بقرار من السراج الطاهر الغرابلي بالضغط على لجنة الحوار السياسي لتطبيق إتفاق جنيف وإلا نسفه بالكامل.

الغرابلي الموالي بشدة لتركيا دعا في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مجلس الدولة في عدم التعامل مع البرلمان في أي تعديلات سيادية ما لم تنفذ بنود اتفاق جنيف بالكامل.

وأكد على أن تغيير رئاسة البرلمان بند من بنود الاتفاق وهو مطلب قانوني عادل، معتبرًا أن عقيلة يجب أن يرحل عن سدة البرلمان، وإلا سيتم تحميلهم فشل الاتفاق بالكامل.

وتابع: “دم أولادنا وجهد الرجال لن يذهب أدراج الرياح نتيجة غبائكم وتخاذلكم، حربنا اليوم مع عقيلة صالح يجب ان تنتهي بإزالته الاتفاق يجب أن يؤخذ كامل أو يرفض كامل هذه بإذن الله الضربة التي ستوجعهم وترد الحقوق إلى أصحابها”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية