قادربوه لـ الدبيبة: انقطاع الكهرباء لم يحدث بفعل فاعل وهذه هي أسبابه

ليبيا – كشف مساعد مدير الإنتاج بالشركة العامة للكهرباء بالمنطقة الشرقية رافع قادربوه عن مسببات الإظلام التام على شبكة كهرباء المنطقة الشرقية.

قادربوه، وفي تصريحات خص بها قناة “ليبيا الحدث” أمس السبت، أكد أن الإظلام التام الذي تكرر ثلاثة مرات في نهاية الأسبوع المنصرم في المنطقة الشرقية، كان نتيجة زيادة الأحمال على الشبكة الكهربائية.

وأشار إلى أن العجز في إنتاج الكهرباء مع ارتفاع درجة الحرارة، أدى إلى زيادة الأحمال إلى أقصى درجة، منوهًا إلى أن المشكلة التي حدثت بمحطة الشمال مع جنوب بنغازي يوم الخميس الماضي، هي مشكلة فنية؛ حيث انفجر مانع الاختراق بأبراج الطاقة.

ولفت إلى أنه تبع هذه المشكلة مشكلة أخرى في محطة شمال بنغازي نتيجة تلف المولد، مع خروج الوحدة الثالثة في شمال بنغازي عن الخدمة، ما أدى إلى حدوث إظلام تام في المنطقة الشرقية، مكررًا أن كل تلك الأعطال سببها الرئيس هو ارتفاع درجة الحرارة والتحميل على الشبكة إلى الحد الأقصى.

وشدد على أن وحدات توليد الكهرباء متهالكة وتحتاج إلى صيانة فورية، منوهًا إلى أنه شعور المواطنين بأن لا مشكلة في الكهرباء خلال الفترة الماضية، كان نتيجة انخفاض درجة الحرارة، التي تنعكس بدورها على عدم التحميل على الشبكة.

وأكد أن فرق العمل مستمرة في إصلاح محطات التوليد، لإعادتها إلى الخدمة وربطها بالشبكة العامة.

وفيما يخص تصريحات رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، بأن انقطاع الكهرباء بفعل فاعل، نفى قادربوه هذا الأمر، مشددًا على أن جميع العاملين في القطاع هم ناس شرفاء ووطنيون، وقلوبهم على الوطن ولا يمكن أن يدير أحد فيهم عملًا تخريبيًا عمدًا.

ولفت في الوقت ذاته إلى أن سرقة الكابلات والخطوط والتي قد تصل إلى سرقة محطات التحويل الفترة الماضية، لها دور كبير في انقطاع الكهرباء، داعيًا إلى ضرورة محاسبة السارقين.

قادربوه أكد أن المنطقة الشرقية لم تشهد حوادث سرقة للكابلات الكهربائية، خاتمًا بالتنويه إلى أن سرقة كابلات أو محولات لا يمكن أن تسبب في فصل شبكة كاملة، ومن ثم يحدث إظلام تام كما حدث في المنطقة الشرقية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية