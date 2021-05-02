“صيف مُخيف” في ليبيا يُنذر بعودة “كابوس طرح الأحمال”

تقرير 218

صيف مخيف من جديد في ليبيا يعاد فيه كابوس طرح الأحمال و الإظلام التام بعد سقوط فني للشبكة العامة للكهرباء خلال الأيام الماضية تارت بيه المنطقتين الشرقية والغربية من البلاد

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قال بأن عجز إنتاج الكهرباء يعود بالأساس لعمليات معتمدة بينها عمليات سرقة وتخريب ما نتج عنه حالة الظلام

دبيبة بدوره توجه لغرفة التحكم الرئيسة في طرابلس للوقوف على عمليات إعادة تشغيل الشبكة تبعها في اليوم الثاني بزيارة لمحطة غرب طرابلس لمتابعة المشاريع

في وقت سابق خصصت الحكومة 977 مليون دينار بهدف تعزيز عمليات الصيانة والاستعداد الدورة الصيفية إذ قال المدير للشركة العامة للكهرباء إبراهيم الفلاح في تصريح لـ 218 بأن طرح الأحمال لن يتجاوز 6 ساعات في رمضان هذا العام ولكن على مايبدو أن الظروف الفنية كانت قاسية

أزمة الكهرباء غير جديدة في ليبيا استثمرتها دول الجوار بتغطية المنطقة الغربية عن طريق تونس و الشبكة العامة عن طريق جمهورية مصر

السلطات المصرية عبر الوزير محمد شاكر عبرت عن أملها برفع قدرة إمداد الشبكة الليبية إلى 300‪0 ميغا وات بعد مايتم تهيئة الشبكة التي تغذي ليبيا حاليا بـ 300 ميجا

المواطنون عبرَوا عن تخوفهم من عودة ساعات طرح الأحمال التي بلغت لأيام في أسوأ الأحوال بالرغم من أنفاق المليارات التي طالها الفساد في أغلب العقود التي أبرمت من أجل تحسين الطاقة.

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