“مكتب الطوارئ” يواصل الحملة التوعوية للتطعيم ضد كورونا في غدامس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مواصلة الفريق الطبي من مكتب طوارئ صحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، في الحملة التوعوية المجتمعية للتطعيم ضد فيروس كورونا التي يقيمها ويشرف عليها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”.

ووصل الفريق الطبي يوم أمس السبت، إلى مدينة غدامس بعد سلسلة من الزيارات لمناطق ومدن غرب البلاد تم فيها زيارة مراكز التطعيم وإقامة ورش عمل للعاملين في المؤسسات والمرافق الخدمية العاملة داخل المدن المستهدفة خلال هذه الحملة وذلك على أهمية التطعيم .

وألقيت بالمعهد العالي للمهن الشاملة بمدينة غدامس بعض محاضرات توعوية وتثقيفية حول التطعيم ضد فيروس كورونا للأجهزة الأمنية والخدمية بالمدينة.

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