الأناضول: الدبيبة يشارك مهندسي شركة “أنكا” التركية وجبة الإفطار بمحطة كهرباء غرب طرابلس

ليبيا – قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أمس السبت بزيارة مشروع محطة غرب طرابلس، رفقة رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة.

الدبيبة شارك بحسب وكالة الأناضول التركية مهندسي شركة “أنكا” التركية إفطار رمضان في مقر عملهم بمشروع محطة كهرباء “جنزور” غرب العاصمة، بمناسبة اليوم العالمي للعمال.

واطلِع الدبيبة من قبل مهندسي المشروع بحسب مكتبه الاعلامي، على المراحل التي تمر بها الأعمال الإنشائية والمدنية والجدول الزمني لإتمام العمل بالمحطة، والتي ستضيف عبر وحداتها الأربع تدريجيًا (670) ميغاوات إلى الشبكة العامة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية