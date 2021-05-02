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الاعلان عن إصابة رئيسة بعثة منظمة الصحة العالمية في ليبيا بكورونا

تم النشر منذُ 51 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن في طرابلس عن اصابة  ( إليزابيث هوف ) ، رئيسة بعثة منظمة الصحة العالمية في ليبيا ،بفيروس كورونا  .

وأفاد مكتب المنظمة   أن ( اليزابيت ) اجرت إختبار الـ ” بي سي آر” الخاص بـ  كوفيد_19 و كانت النتيجة إيجابية.. علماً بأنها كانت قد تلقت مؤخراً الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19. 

  واضافت المنظمة عبر موقعها أن  ( هوف ) حاليًا لا تعاني من أية أعراض و تمضي فترة العزل الذاتي المنزلي لمدة أسبوعين.

ودعت منظمة الصحة العالمية جميع الفئات المعرضة للخطر إلى أخذ لقاح كوفيد-19 وكذلك الاستمرار في اتخاذ جميع التدابير الوقائية، من أجل الحد من مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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