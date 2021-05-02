“المركز الوطني” يستلم 1029 صندوقًا باردًا خاصة بلقاحات كورونا من اليونيسيف

أعلن مكتب اليونيسف ليبيا، تسليم 1029 صندوقًا باردًا وناقلات طعوم إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، لتوزيعها إلى مراكز التطعيم في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت اليونسيف، أن هذه الصناديق المبردة تستخدم الصناديق والقابلة للنقل، لحفظ التطعيمات في درجة حرارة مضبوطة إلى أن تصل لنقطة التسليم، وحتى لا تفقد فعاليتها.

وأضافت المنظمة، منذ بداية الحملة الوطنية للتطعيم في ليبيا ولضمان سلامة وآمن التطعيم الذي يتطلب تخزينًا شديد البرودة، قامت اليونيسف بتسليم أربع غرف تبريد (تصل الي 20 درجة تحت الصفر ذات السعة 20 متر مكعب) إلى مصراتة، بنغازي، طرابلس وسبها.

وتعمل اليونيسف بشكل وثيق مع الحكومة والشركاء الرئيسيين لتقييم وتوسيع وتعزيز قدرة سلسلة التبريد في البلاد. ومع استمرار حملة التطعيم ضد كوفيد-١٩ في ليبيا، لم تكن هذه الجهود طويلة الأمد لتعزيز سلسلة التبريد أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وأعربت اليونيسف عن امتنانها للدعم المقدم من قِبل بعثة الاتحاد الأوربي في ليبيا.

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