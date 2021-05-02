شركة الكهرباء: انقطاع التيار عن ست مناطق بالغرب الليبي غدا

أعلنت الشركة العامة الكهرباء أنه سيجري فصل التيار عن مناطق (الجميل، رقدالين، زواره، اشبيكه، العقربيه، بئرالحلو) يوم غد الاثنين من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 13:00 مساء.

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه نظراً لأعمال غسيل وتنظيف الشبكة الكهربائية بمحطة تحويل الجميل جهد 11/30/220 ك.ف سيتم فصل التغذية الكهربائية لجميع الخطوط المتغذية من المحطة وذلك لتأمين موقع العمل يوم غد الاثنين من الساعة 09:00 صباحاً وحتى الساعة 13:00 مساءاً، وبالتالي ستفقد المناطق بعض المناطق التغذية وهي (الجميل، رقدالين، زواره، اشبيكه، العقربيه، بئرالحلو)