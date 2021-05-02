مؤسسة النفط تستجيب لنداء طبرق بشأن أزمة ترسب المازوت

عقد عميد بلدية طبرق فرج بو الخطابية، اجتماعا عاجلا، بحضور كل من مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة الوطنية للنفط وعضو لجنة الادارة ومدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بشركة البريقة لتسويق النفط ومراقب الميناء بشركة الخليج، لمناقشة خطة العمل لمعالجة والسيطرة على تلوث مياه البحر بمادة المازوت المتسرب من المحطة البخارية.

وتم خلال الاجتماع تبني خطة العمل المقترحة من فريق المؤسسة الوطنية للنفط حيث تم تكليف فريق عمل من الشركات النفطية والقطاعات الأخرى للتنسيق والمتابعة وباشرت على الفور فرق مكافحة الانسكابات في كل من شركتي الخليج والبريقة بأعمال تطويق وحصر المازوت المتسرب عند المصدر حيث نجحت فجر اليوم باستكمال تطويق المصدر بحواجز مائية ماصة.