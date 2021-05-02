السايح يستقبل المبعوث الأممي لبحث تنفيذ الانتخابات

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيتش، لمناقشة خارطة الطريق التي ستقود إلى الأول من يوليو، تاريخ البدء الفعلي لتنفيذ انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر المرتقبة.

وبحث اللقاء فحوى قرار مجلس الأمن المتعلق بالانتخابات، وسبل تذليل العقبات والعراقيل التي قد تواجه عملية التنفيذ، وذلك بالإشارة إلى دور الحكومة والهيئات والمؤسسات التابعة لها في دعم العملية الانتخابية عموما، والمفوضية على وجه الخصوص.

واستحضر السايح والمبعوث الأممي الذكرى الثالثة للهجوم الإرهابي على المفوضية في الثاني من مايو عام 2018، الذي راح ضحيته من خيرة موظفي المفوضية، حيث بحث سبل الحيلولة دون تكرار هذه الحادثة المؤلمة.

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