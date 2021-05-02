مؤسسة النفط: نعمل للسيطرة على تلوث مياه البحر بطبرق

حضر كل من مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة وعضو لجنة الإدارة ومدير إدارة الصحة والسلامه والبيئة بشركة البريقة لتسويق النفط ومراقب الميناء بشركة الخليج، الاجتماع العاجل الذى دعا اليه عميد بلدية طبرق فرج بو الخطابية جميع القطاعات لمناقشة خطة العمل لمعالجة والسيطرة على تلوث مياه البحر بمادة المازوت المتسرب من المحطة البخارية.

وخلال الاجتماع، تم تبني خطة العمل المقترحة من فريق المؤسسة، حيث تم تكليف فريق عمل من الشركات النفطية والقطاعات الأخرى للتنسيق والمتابعة.

وباشرت على الفور فرق مكافحة الإنسكابات فى كل من شركتي الخليج والبريقة تحت إشراف إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة بأعمال تطويق وحصر المازوت المتسرب عند المصدر.

ونجحت المؤسسة، فجر اليوم، باستكمال تطويق المصدر بحواجز مائية ماصة.

وفى هذا الصدد، تم التنسيق والتواصل مع شركتي سرت ورأس لانوف لتزويد فرق المكافحة العاملة بأنواع معينة من الحواجز البحرية للقيام بتطويق وحصر وتنظيف المازوت المتصلب المنتشرة بمحاذاة الكورنيش.

وقد تم توفير الكمية المطلوبة وهى فى طريقها الى طبرق.

يذكر أن المؤسسة والشركات التابعة لها تقوم بهذه الأعمال فى إطار المسؤولية الاجتماعات وسياسة الجار الطيب التى تنتهجها الإدارة العليا و ضمن اهتمامها بحماية البيئة و المحافظة على جودة مياه البحر.