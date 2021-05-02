العدل: إطلاق سراح المعتقلين وإنهاء السجون الخارجة عن القانون قريبا

استقبلت وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن، صباح اليوم الأحد، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، بحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون بالوزارة وأمين عام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

وأكد كوبيش خلال اللقاء، عن سعادته بزيارة الوزارة وأن يلتقي بأول سيدة ليبية تتولى وزارة العدل، كما أكد على وجود مجالات كثيرة للعمل المشترك بين البعثة والوزارة وعلى رأسها قضايا حقوق الإنسان وإنهاء حالات الاحتجاز غير القانوني وتفعيل مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وكذلك العمل المطلوب لإنجاح الاستحقاق الانتخابي نهاية هذا العام.

من جهتها رحبت حليمة بالمبعوث الأممي وأكدت على الدور الهام الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من دعم للمؤسسات الوطنية في هذه المرحلة، وأكدت أن الوزارة تولي موضوع حقوق الإنسان أهمية كبرى وأن هناك خطوات ستتخذ قريبا لأجل إطلاق سراح المعتقلين، وإنهاء السجون الخارجة عن القانون.

كما أشادت حليمة، بتعزيز دور المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية، وأكدت على أهمية مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، حيث أشارت إلى إنشاء المفوضية الوطنية للمصالحة والتي ستعزز الجهود لتحقيق هذا المطلب الوطني.

كما أشارت الوزيرة إلى تطلعها للعمل مع البعثة الأممية لأجل تعزيز التعاون الفني ورفع قدرات السادة أعضاء الهيئات القضائية وخاصة في مجال تأهيل القضاة في مجال الطعون الانتخابية والإشراف القضائي على الانتخابات.