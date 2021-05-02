الصديق الكبير: المبعوث الأممي أشاد بدورنا البارز في مواجهة أزمات الاقتصاد الليبي

اجتمع الصديق عمر الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، بمكتبه اليوم الأحد، بـ”يان كوبيش”، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والوفد المرافق له.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالأوضاع المالية والاقتصادية للدولة، والقطاع المصرفي، وجهود مصرف ليبيا المركزي في إنهاء مشكلة السيولة، والتعاون بين مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوحدة الوطنية بشأن العديد من الملفات ومنها جائحة كورنا وتوفير اللقاحات، ودعم قطاع النفط والكهرباء، بحسب بيان صادر عن مصرف ليبيا المركزي.

وأشار البيان، إلى أن المبعوث الخاص للأمين العام، أشاد بالدور البارز والفعال الذي يقوم به مصرف ليبيا المركزي في مواجهة الأزمات التي تعرض لها الاقتصاد الليبي وتعاونه فيما يخص ملف المراجعة الدولية، مُعرباً عن تطلعه لاستمرار التواصل والتنسيق بين المؤسستين.