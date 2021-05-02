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الزيات: عدد من مراكز التطعيم ضد كورونا تفتقد التجهيزات لحفظ اللقاح عند انقطاع الكهرباء

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا –  قال مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات إن عددًا من مراكز التطعيم ضد كورونا تفتقد التجهيزات لحفظ اللقاح عند انقطاع التيار الكهربائي، كالمولدات والوقود لتشغيلها.

الزيات وفي تصريح لمنصة “فواصل” أشار إلى أن اللجنة العليا لمتابعة التطعيم التابعة لمركز الرقابة أوصت بتوفير بدائل للطاقة لمراكز التطعيم خوفًا من استمرار انقطاع التيار الكهربائي.

ونوه إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أوقف إرسال شحنات اللقاح إلى المراكز الصحية التي تفتقد بدائل للطاقة الكهربائية.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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