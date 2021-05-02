الزيات: عدد من مراكز التطعيم ضد كورونا تفتقد التجهيزات لحفظ اللقاح عند انقطاع الكهرباء

ليبيا – قال مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات إن عددًا من مراكز التطعيم ضد كورونا تفتقد التجهيزات لحفظ اللقاح عند انقطاع التيار الكهربائي، كالمولدات والوقود لتشغيلها.

الزيات وفي تصريح لمنصة “فواصل” أشار إلى أن اللجنة العليا لمتابعة التطعيم التابعة لمركز الرقابة أوصت بتوفير بدائل للطاقة لمراكز التطعيم خوفًا من استمرار انقطاع التيار الكهربائي.

ونوه إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أوقف إرسال شحنات اللقاح إلى المراكز الصحية التي تفتقد بدائل للطاقة الكهربائية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية