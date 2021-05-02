السايح يبحث مع كوبيش الاستعدادات الجارية للانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر

ناقش رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيتش، الاستعداد للانتخابات العامة المقرر عقدها في 24 ديسمبر من العام الجاري، .

وتناول الاجتماع، قرار مجلس الأمن رقم (2570) لسنة 2021، المتعلق بالانتخابات العامة المقرر عقدها في 24 ديسمبر من العام الجاري، وخارطة الطريق التي ستقود إلى الأول من يوليو تاريخ البدء الفعلي لتنفيذ انتخابات 24 ديسمبر المرتقبة.

واستعرض اللقاء خطة المفوضية الرامية إلى تنفيذ الانتخابات، وسبل تذليل العقبات والعراقيل التي قد تواجه عملية التنفيذ.

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