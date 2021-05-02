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السايح يبحث مع كوبيش الاستعدادات الجارية للانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيتش، الاستعداد للانتخابات العامة المقرر عقدها في 24 ديسمبر من العام الجاري، .

وتناول الاجتماع، قرار مجلس الأمن رقم (2570) لسنة 2021، المتعلق بالانتخابات العامة المقرر عقدها في 24 ديسمبر من العام الجاري، وخارطة الطريق التي ستقود إلى الأول من يوليو تاريخ البدء الفعلي لتنفيذ انتخابات 24 ديسمبر المرتقبة.

واستعرض اللقاء خطة المفوضية الرامية إلى تنفيذ الانتخابات، وسبل تذليل العقبات والعراقيل التي قد تواجه عملية التنفيذ.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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