الدبيبة يتابع حملة إزالة المباني العشوائية في طرابلس

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، على ضرورة احترام القوانين المتعلقة بالبناء، ودراسة كيفية توفير بدائل تحفظ سبل العيش الكريم للمواطنين، الذين تمت إزالة مساكنهم بسبب مخالفتها للقوانين.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الحكومة مع عميد بلدية أبو سليم، عبد الرحمن الحامدي، وعميد بلدية حي الأندلس، محمد الفطيسي، لبحث سير عمل حملة إزالة المباني العشوائية في بعض مناطق العاصمة طرابلس.
وتطرق الاجتماع إلى البدائل المقترحة لمعالجة آثار حملة الإزالة التي تنفذها شركة الخدمات العامة، للعشوائيات والزوائد وكل الإنشاءات القائمة بالتجاوز على الطريق والفضاء العام.
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