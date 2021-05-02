الدبيبة يتابع حملة إزالة المباني العشوائية في طرابلس

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، على ضرورة احترام القوانين المتعلقة بالبناء، ودراسة كيفية توفير بدائل تحفظ سبل العيش الكريم للمواطنين، الذين تمت إزالة مساكنهم بسبب مخالفتها للقوانين.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الحكومة مع عميد بلدية أبو سليم، عبد الرحمن الحامدي، وعميد بلدية حي الأندلس، محمد الفطيسي، لبحث سير عمل حملة إزالة المباني العشوائية في بعض مناطق العاصمة طرابلس.

وتطرق الاجتماع إلى البدائل المقترحة لمعالجة آثار حملة الإزالة التي تنفذها شركة الخدمات العامة، للعشوائيات والزوائد وكل الإنشاءات القائمة بالتجاوز على الطريق والفضاء العام.

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