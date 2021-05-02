التاجوري: الإخوان يلعبون على محورين هما تمرير الدستور الحالي والحشد للسيطرة على البرلمان المقبل

ليبيا – قال عصام التاجوري الحقوقي الليبي إن الدستور أولًا يحقق مطامع الإخوان والتحالف الجهوي التابع لهم، والذي يريد تكريس المركزية وسياسة المغالبة في نظام الحكم بليبيا.

التاجوري أوضح في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” أن تنظيم الإخوان يلعب على محورين، أولهما تمرير الدستور الحالي والذي يلبي مشروع تمكين الجماعة من ليبيا، فيما الثاني يتمثل في الحشد للسيطرة على البرلمان المقبل، وتشكيل لجان لفحص الدستور وتأكيد هذه السيطرة وفق قواعد دستورية ثابتة.

واعتبر أن مسودة الدستور الحالية بها عوار، ولم تتطرق إلى بعض القضايا المهمة والتي أجلتها إلى ما بعد انتخاب السلطة التشريعية، ومع ذلك كان يتمنى أن تؤخذ بها الآن لا أن تؤجل، كون إجراء الانتخابات أولًا سيعيد الخطوات التي قامت بها اللجنة القانونية إلى سيرتها الأولى، بحسب قوله.

وأشار إلى أن ترك الدستور للسلطة التشريعية القادمة التي ستستحوذ على الأكثر تمثيلًا داخل البرلمان سيجعل الصراع أكبر، لأن الاستحواذ على أكبر قدر منها، سيضمن لهم الانفراد بوضع الدستور أو توجيه آلية محددة تخدم أفكارهم، محذرًا من أن الانتخابات القادمة في ليبيا ستحمل صراعًا كبيرًا وستكون بطعم الدم.

وأكد أن التيار الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين الأكثر تنظيمًا والقدرة على التسلل لصندوق الاقتراع عبر عدة أوجه وشخصيات غير معروفة، سيحرم وصولها للبرلمان الشعب الليبي من حقوق كثيرة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية