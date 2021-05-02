الشاطر: اختراع قاعدة دستورية لمنع الاستفتاء على مشروع الدستور انقلاب

الشاطر زعم في تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن هذه الدول تريد تنصيب رئيس دولة ضد إرادة الشعب، مضيفًا: “هم غاضبون من عدم فتح طريق

سرت مصراتة،

إلى هذا الحد وصل تطاولهم علينا. وجدوا من ينصاع لهم ويخشى غضبهم”.