التميمي: حقوق العاملين في القطاع العام أو الخاص ضائعة

ليبيا – قال رئيس اتحاد عمال ليبيا عبد السلام التميمي إن أصواتهم مبحوحة، وإن الحكوماتِ لم تول اهتمامًا لمشكلات العمال.

التميمي وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري اليوم الأحد، أشار إلى أن جميع العاملين في الدولة بعقود فيما يتعلق بالوضع الوظيفي، وهذا الأمر يحتاج إلى تعديل، بالإضافة إلى تأخر صرف الرواتب لـ 300 ألف موظف حكومي منذ عام 2014، وكذلك فإن العاملين في قطاع الطيران لهم أكثر من ثلاث سنوات دون رواتب، وعشر سنوات للشركات المتعثرة.

وأوضح التميمي أن القطاع العام لديهم مشكلات كثيرة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وبالتالي فإن لديهم مشكلات المصانع المتوقفة عن العمل والمتعثرة ماليًا، والحكومة شكلت لجنة عليا بخصوص المشكلات للمصانع المتوقفة منذ خمس سنوات دون جدوى.

التميمي اختتم بالقول: “عمال ليبيا يطالَبون بواجبات، لكن حقوقهم ضائعة، سواء العاملين في القطاع العام أو الخاص”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية