ليبيا تهتز من كارثة كاباو.. تفاصيل مرعبة في جريمة قتل أسرة كاملة على الإفطار

امتلأت ليبيا منذ الساعات القليلة الفائتة بحالة من الغضب التي هزت قلوب الجميع بعد رؤيتهم مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة لجريمة كاباو حيث يظهر أباً مكلوما وهو يجثو على ابنه المقتول، فيما تظهر بقية اللقطات، طفلين وهما مضرجين بالدماء داخل منزلهم.

وبحسب ما أفاد مكتب البحث الجنائي طرابلس في بلاغ، فإنه عند صلاة المغرب وقعت جريمة مروعة راح ضحيتها الأب والأم وطفل وطفلة، وذلك عند دخول شخصين ملثمين لبيت العائلة ليقوما بقتل الأب والأم وطفليهما دون شفقة أو رحمة.

مشاهد الفيديو المصورة لا تحتمل.. أطفال غارقون في دمائهم على مائدة طعام رمضان، وكبار انتزعت أرواحهم مع ساعة الإفطار، فتساءل الجميع من يستطيع فعل تلك الكارثة الإنسانية.

وحسب الرواية الأمنية، فقد كانت عائلة فاضل عاشور تستعد للإفطار وكانت الأم تجهز فطورها إذ باغتها المجرمون وقتلوهم بدم بارد.

وعلى إثر ذلك، استنفرت فرق الأمن بعد التعرف على القتلة، أحدهم فاضل المغدور به، وذلك على خلفية مشاكل مالية ربما ناتجة عن ميراث.

وألقت الأجهزة الأمنية في العاصمة القبض على المتهمين بعد هروبهم من مدينة كاباو، ولازالت التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الجريمة.

وتم إلقاء القبض على المتهمين في عملية القتل، في منطقة النجيلة بضواحي العاصمة طرابلس، وفور بدء التحقيق اعترفوا بما نسب إليهم من جرائم.

ورغم مطالبة عائلة “زوجة المواطن فاضل” المجني عليهما من جميع أهالي كاباو بعدم نشر أي صور أو فيديوهات عن الجريمة، لتعرضهم لحالة نفسية سيئة إلا أن أول من نشر مقطع الفيديو كانت صفحة على موقع فايبر خاصة بمنطقة كاباو، وبعدها انتشر الفيديو بشكل واسع في ليبيا.

وأكد شهود عيان أن القاتلين اقتادتهما عناصر تابعة لكتيبة ثوار طرابلس إلى مكان احتجاز في عين زارة، وأنهما ادعيا أنهما كانا تحت تأثير المخدرات.

ونفى شهود العيان أن يكون المتهمان تحت تأثير المخدر حال ارتكاب الجريمة، لأنهم كانا دائما التهديد للمجني عليهم بالقتل، وقد قاموا بالرماية عليه سابقا، لكنهم لم يأخذ تهديدهم على محمل الجد.

وروى بعض أهالي المنطقة أن الطفلين اللذين قتلا في الحادث هما «عمر وأيليا»، حيث اختبأ عمر خلف جده خائفاً فقام أحد المجرمين بجلبه من خلف جده وقتله.

وتابعو أن الطفلة إيليا هربت وقام المجرمون بمطاردتها في أنحاء البيت وصولاً إلى المطبخ حتى قاموا بقتلها.

وأكد جيران المجني عليهم أن الخلاف بين الضحايا والمقاتلين كان على عقار لايتجاوز ثمنه عن ربع مليون دينار، مطالبين بإعدامهما على الهواء مباشرة، حتى يتسنى لجميع الشعب الليبي الاستشفاء من هؤلاء القتلة.