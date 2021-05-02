الكبير يناقش مع كوبيش الأوضاع المالية والاقتصادية في ليبيا

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، مع المبعوث الأممي في ليبيا، يان كوبيش.

وناقش الاجتماع، العديد من القضايا المتعلقة بالأوضاع المالية والاقتصادية للدولة، والقطاع المصرفي، وجهود مصرف ليبيا المركزي في إنهاء مشكلة السيولة، والتعاون بين مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوحدة الوطنية بشأن العديد من الملفات ومنها جائحة كورونا وتوفير اللقاحات، ودعم قطاع النفط والكهرباء.

وأشاد المبعوث الخاص للأمين العام، بالدور البارز والفعال الذي يقوم به مصرف ليبيا المركزي في مواجهة الأزمات التي تعرض لها الاقتصاد الليبي وتعاونه فيما يخص ملف المراجعة الدولية، مُعرباً عن تطلعه لاستمرار التواصل والتنسيق بين المؤسستين.

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