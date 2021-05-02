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حفل تكريم لشباب الحملات التطوعية في صرمان

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظم التجمع الوطني الليبي فرع الساحل الغربي حفل تكريم للشباب المتطوعين بتزيين شوارع المدينة ،وأصحاب حملات التنظيف التي تواصلت لعدة أيام واستهدفت الطريق الساحلي وطريق المصيف بالمدينة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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