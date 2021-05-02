حفل تكريم لشباب الحملات التطوعية في صرمان

نظم التجمع الوطني الليبي فرع الساحل الغربي حفل تكريم للشباب المتطوعين بتزيين شوارع المدينة ،وأصحاب حملات التنظيف التي تواصلت لعدة أيام واستهدفت الطريق الساحلي وطريق المصيف بالمدينة.
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قناة ليبيا
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