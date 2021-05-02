شركة الكهرباء: قطع التيار غداً الاثنين عن 6 مناطق بغرب ليبيا

قطع التيار الكهربائي عن 6 مناطق غدا الاثتين

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، فصل التيار الكهربائي عن 6 مناطق تتلقى تغذيتها من محطة تحويل الجميل، على أن يستمر القطع لمدة أربع ساعات، غدا الإثنين.

وأوضحت الشركة، في بيان، اليوم الأحد، أنه «نظرا لأعمال غسيل وتنظيف الشبكة الكهربائية بمحطة تحويل الجميل جهد 11/30/220 كيلو فولت، سيتم فصل التغذية الكهربائية لجميع الخطوط المتغذية من المحطة، وذلك لتأمين موقع العمل».

وأشارت إلى أن بداية فصل التيار ستكون من التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهرا، وذلك في مناطق: الجميل ورقدالين وزوارة واشبيكة والعقربية وبئر الحلو.