إصابة رئيس بعثة «الصحة العالمية» في ليبيا بـ«كورونا»

أصيبت إليزابيث هوف رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في ليبيا بفيروس «كورونا».

وأفاد مكتب المنظمة أن اليزابيت أجرت إختبار «بي سي آر» الخاص بـ (كوفيد – 19) وكانت النتيجة إيجابية، مشيرا إلى أنها كانت «قد تلقت مؤخراً الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19».

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وأضافت المنظمة عبر موقعها أن هوف حاليًا لا تعاني من أية أعراض و تمضي فترة العزل الذاتي المنزلي لمدة أسبوعين، وفقما نقلت وكالة الأنباء الليبية (وال).

ودعت منظمة الصحة العالمية جميع الفئات المعرضة للخطر إلى أخذ لقاح كوفيد-19 وكذلك الاستمرار في اتخاذ جميع التدابير الوقائية، من أجل الحد من مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة.

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