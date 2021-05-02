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إصابة رئيس بعثة «الصحة العالمية» في ليبيا بـ«كورونا»

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أصيبت إليزابيث هوف رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في ليبيا بفيروس «كورونا».

وأفاد مكتب المنظمة  أن اليزابيت أجرت إختبار «بي سي آر» الخاص بـ (كوفيد – 19) وكانت النتيجة إيجابية، مشيرا إلى أنها كانت «قد تلقت مؤخراً الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19».   

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وأضافت المنظمة عبر موقعها أن  هوف حاليًا لا تعاني من أية أعراض و تمضي فترة العزل الذاتي المنزلي لمدة أسبوعين، وفقما نقلت وكالة الأنباء الليبية (وال).

ودعت منظمة الصحة العالمية جميع الفئات المعرضة للخطر إلى أخذ لقاح كوفيد-19 وكذلك الاستمرار في اتخاذ جميع التدابير الوقائية، من أجل الحد من مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة. 

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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