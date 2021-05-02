الحويج: سنعمل على تشجيع الاستثمار ودعم المشروعات بكافة المدن

ترأس وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، اليوم الأحد، اجتماعاً ضم رؤساء ومدراء الجهات التابعة للوزارة وحضره مدراء الإدارات والمكاتب وذلك لتوحيد ودمج عدد من الجهات التابعة للوزارة.

وناقش الاجتماع – الذي بمقر الوزارة في مدينة بنغازي- آلية توحيد عدد من الجهات التابعة للوزارة متمثلة في مركز تنمية الصادرات وهيئة الإشراف على التأمين ومراجعة القوانين واللوائح المنظمة لعملها ودمجها بما يخدم القطاع.

وأكد الحويج، أن وزارة الاقتصاد والتجارة ستباشر عملها بكافة المناطق وأداء مهامها والاضطلاع باختصاصاتها وفق القوانين والتشريعات النافذة والتنسيق بين إداراتها بالمناطق والعمل بروح الفريق في سبيل تحقيق أهدافها في تنمية الموارد الزراعية والصناعية بالمناطق وتشجيع الاستثمار ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة بكافة المدن.