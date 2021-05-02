وزارة الاقتصاد: نعمل في مقرنا ببنغازي على توحيد اللوائح المنظمة للشركات

عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، اجتماعاً، ضم مدراء إدارة الشركات ومكتب السجل التجاري العام، وحضره الاجتماع، مدير المكتب القانوني بالوزارة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، فإن الاجتماع جاء لتوحيد اللوائح والضوابط المتبعة في إتمام الإجراءات والدورة المستندية، اليوم الأحد في مقر الوزارة بمدينة بنغازي.

كما تطرق الاجتماع، لمراجعة القرارات واللوائح المنظمة لعمل إدارة الشركات ومكتب السجل التجاري العام بالوزارة والبدء في توحيدها وفق القوانين والتشريعات النافذة.