دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر بـ 6 دنانير

أخبار ليبيا 24

حددت دار الإفتاء الليبية، في طرابلس قيمة زكاة الفطر بـ 6 دنانير عن كل مسلمٍ قادرٍ؛ صغيرٍ أو كبيرٍ، ذكرٍ أو أنثى، وللقمح 2.250 كيلوجرام، وللشعير والأرز والتمر 2 كيلوجرام.

وفي بيان لها، اليوم الأحد، أشارت دار الإفتاء إلى أن بعض أهلِ العلم أجازوا إخراجَ القيمةِ في زكاة الفطرِ نقدًا، عندما تكونُ هناك مصلحةٌ للفقيرِ.

وأكد البيان أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم قادر صغير أو كبير، ذكر أو أنثي، ووجب على المسلم إخراجها عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته، كما يشترط إخراجُها قبلَ صلاةِ العيدِ.