سعفان: امتيازات كثيرة للعمالة المصرية الوافدة مستقبلا إلى ليبيا

كشف وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، عن تشكيل لجنة فنية للربط بين مراكز المعلومات الإلكترونية في مصر وليبيا، لتنظيم عودة العمالة المصرية إلى الأخيرة.

سعفان أوضح في تصريحات صحفية أن مذكرة التفاهم التي وقعت مع ليبيا نصت على أن يتحمل صاحب العمل الذي يستقدم عمالا مصاريف سفرهم وعودتهم، مضيفا أن العمال الذين سيذهبون للعمل في ليبيا وفقا للمذكرة يتمتعون بالحقوق والمزايا التي يتمتع بها عمال الدولة، والتي تشمل الأجور وساعات العمل والراحة الأسبوعية والإجازات بأجر، والضمان الاجتماعي والخدمات التعليمية والصحية وغيرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا