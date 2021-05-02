صنع الله وكوبيش يبحثان تأثير نقص الميزانيات وأوضاع العاملين بالقطاع

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفي صنع الله، الأحد، مع المبعوث الأممي يان كوبيش «الأوضاع العامة التي يمر بها قطاع النفط».

وحسب الصفحة الرسمية للمؤسسة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أطلع صنع الله اليوم كوبيتش على التحديات التي تواجه القطاع في ظل تعطل الميزانيات وتأثيرها على سير العمليات بالقطاع والأوضاع الصعبة التي يعاني منها العاملون في القطاع على جميع المستويات بسبب نقص الميزانيات.

ووفق بيان المؤسسة، أكد كوبيتش «ضرورة استمرار عمليات إنتاج النفط وتهيئة كافة الظروف الملائمة للقطاع لضمان استمرار الإنتاج»، وقال «لن تألوا البعثة جهدا في سبيل دعم المؤسسة الوطنية للنفط ودعم الاستقرار في دولة ليبيا».

من جانبه أشاد صنع الله بالبيان الصادر عن البعثة في الثاني والعشرون من أبريل الماضي والمتعلق بالتأكيد على الدور الفني و غير السياسي للمؤسسة الوطنية للنفط من قبل الأمم المتحدة .

وفي وقت سابق اليوم، التقى كوبيش مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، وأشاد «بالدور البارز الفعال الذي يقوم به مصرف ليبيا المركزي في مواجهة الأزمات التي تعرض لها الاقتصاد الليبي وتعاونه فيما يخص ملف المراجعة الدولية»، معربًا عن تطلعه لاستمرار التواصل والتنسيق بين المؤسستين.

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