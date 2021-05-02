صنع الله: ناقشت مع كوبيش تأثير نقص الميزانيات وأوضاع العاملين بالقطاع

استقبل مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، يان كوبيتش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ويبحثان تأثير نقص الميزانيات وأوضاع العاملين بالقطاع.

وبحسب بيان صادر عن مؤسسة النفط، فإن مصطفي صنع الله، استقبل اليوم الأحد، يان كوبيتش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا والوفد المرافق له بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس.

وتم في اللقاء، مناقشة الأوضاع العامة التي يمر بها قطاع النفط، حيث قام صنع الله باطلاع كوبيتش على التحديات التي تواجه القطاع في ظل تعطل الميزانيات وتأثيرها على سير العمليات بالقطاع والأوضاع الصعبة التي يعاني منها العاملون في القطاع على جميع المستويات بسبب نقص الميزانيات.

من جانبه، أكد يان كوبيتش، ضرورة استمرار عمليات إنتاج النفط وتهيئة كافة الظروف الملائمة للقطاع لضمان استمرار الإنتاج، ولن تألوا البعثة جهدا في سبيل دعم المؤسسة الوطنية للنفط ودعم الاستقرار في دولة ليبيا.

من جانبه توجه المهندس مصطفى صنع الله، بالشكر والتقدير لبعثة الامم المتحدة لدى ليبيا على هذه الزيارة.