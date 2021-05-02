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كوبيش لوزير النفط: لا أزال أنمي خبراتي في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل وزير النفط والغاز، المهندس محمد إمحمد عون في مكتبه، يان كوبيش المبعوث الخاص للأمين العام للإمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والوفد المرافق له، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس.

وناقش الاجتماع عدة مواضيع تهم الجانبين، حيث أكد كوبيش دعمه الكامل لاستقرار وتطور الدولة الليبية، وحرصه على التواصل المستمر.

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنه لازال ينمي خبرته في ليبيا ويحاول تقديم المساعدة في استمرار للمؤسسات والهيئات المختلفة.

وشدد المبعوث الخاص للأمين العام للإمم المتحدة على العمل على تفادي أية عثرات في طريق عمل قطاع النفظ الذي يمثل الدخل الرئيس للبلاد.

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كوبيش

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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