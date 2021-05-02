وزيرة العدل لـ«كوبيش»: قريبا إطلاق سراح المعتقلين وإنهاء السجون الخارجة عن القانون

استقبلت “حليمة إبراهيم عبدالرحمن” وزيرة العدل، صباح اليوم الأحد، بمكتبها بديوان الوزارة “يان كوبيش” المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وحضر اللقاء مدير إدارة العلاقات والتعاون بالوزارة وأمين عام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وذلك حسب بيان نشرته الوزارة على صفحتها بفيسبوك.

وأعرب المبعوث الخاص عن سعادته بزيارة الوزارة ولقاء أول سيدة ليبية تتولى وزارة العدل، مؤكد على وجود مجالات كثيرة للعمل المشترك بين البعثة والوزارة وعلى رأسها قضايا حقوق الإنسان.

وأوضح أن من ضمن مجالات العمل المشترك بين البعثة والوزارة إنهاء حالات الاحتجاز غير القانوني وتفعيل مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وكذلك العمل المطلوب لإنجاح الاستحقاق الانتخابي نهاية هذا العام.

من جهتها، رحبت الوزيرة بكوبيش، مؤكدة على الدور الهام الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من دعمها للمؤسسات الوطنية في هذه المرحلة.

وأكدت أن الوزارة تولي موضوع حقوق الإنسان أهمية كبرى وأن هناك خطوات ستتخذ قريبا لأجل إطلاق سراح المعتقلين، وإنهاء السجون الخارجة عن القانون، مشيدة بتعزيز دور المرأة و مشاركتها في الحياة السياسية.

ونوهت الوزيرة على أهمية مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، من خلال إنشاء المفوضية الوطنية للمصالحة والتي ستعزز الجهود لتحقيق هذا المطلب الوطني.

وأعربت الوزيرة عن تطلعها للعمل مع البعثة الأممية لأجل تعزيز التعاون الفني ورفع قدرات السادة أعضاء الهيئات القضائية في مجال الطعون الانتخابية والإشراف القضائي على الانتخابات.