 عبدالله اللافي يناقش مع «أعيان الجميل» الأوضاع المعيشية وتوفير الخدمات

استقبل عضو المجلس الرئاسي عبد الله حسين اللافي، اليوم الأحد، بطرابلس، وجهاء وأعيان بلدية الجميل.

ورحب اللافي، في الاجتماع، الذي حضره وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدرالدين التومي، ومستشار المجلس الرئاسي محمد سيالة، بأعيان ووجهاء مدينة الجميل.

وشدد على أن دورهم في الحفاظ على النسيج الاجتماعي والمساهمة مع مؤسسات الدولة في تحقيق السلم الاجتماعي والمصالحة الوطنية.

وقدم أعيان ووجهاء الجميل، شكرهم وتقديرهم لعضو المجلس الرئاسي الذي زار المدينة في فبراير الماضي، والتقى مكوناتها الاجتماعية لمناقشة كل مايتعلق بأوضاع المواطنين وتوفير كل الخدمات لهم.

وطالب وجهاء وأعيان المدينة، بالإسراع في إجراء انتخابات البلدية، بعد دراسة مقترح البلديتين الذي تقدموا به لوزارة الحكم المحلي.

من جهته، أكد وزير الحكم المحلي، إجراء انتخابات مدينة الجميل بعد العمل على تحديد الحدود الإدارية بين البلديتين المقترحتين من قبلهم.