كم نسبة الليبيين الذين يحصلون على الكهرباء؟

كشف البنك الدولي في تقرير حديث، عن نسبة السكان الذين يحصلون على الكهرباء في عدد من بلدان جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا.

ويقول التقرير إنه من الصعب التخيل أن اقتصادًا حديثًا متناميًا فيه العديد من الأسر التي تعاني نقصا هائلا في الكهرباء، حيث ما يزيد قليلًا على خُمسي السكان فقط يحصلون على الكهرباء، وهي النسبة الأدنى عالميًا.

ويفرض عدم الحصول على الكهرباء قيودًا كبيرة على الأنشطة الاقتصادية الحديثة، وتوفير الخدمات العامة، وجودة الحياة.

وبحسب الخريطة التفاعلية التي نشرها البنك الدولي فإن نسبة السكان الذين كانت تصلهم الكهرباء في ليبيا في عام 2001 وصلت إلى 97% وبدأت هذه النسبة تقل وصولًا إلى عام 2018.

ففي عام 2011 وصلت نسبة من تصلهم الكهرباء في ليبيا إلى 79% وفي عام 2018 وصلت النسبة إلى 67% فقط، ويعود هذا الانخفاض إلى الصراعات التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.

وكانت هزة كهربائية قد ضربت الشبكة الكهربائية في ليبيا مساء الأربعاء الماضي، أدت إلى خروج بعض وحدات التوليد، وكذلك فصل كافة خطوط نقل الطاقة في المنطقة الغربية عن العمل.

وتعد مصر الجزائر والمغرب؛ هي الدول الثلاثة الوحيدة في أفريقيا التي يحصل كل سكانها على الكهرباء، ثم تونس بنسبة 99.8%، ثم الغابون بنسبة 93% ثم جنوب أفريقيا بنسبة 91%.

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