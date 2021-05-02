إخوان ليبيا يعلنون تحولهم إلى جمعية تحت اسم “الإحياء والتجديد”
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
إخوان ليبيا يعلنون تحولهم إلى جمعية تحت اسم “الإحياء والتجديد”
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
تعودنا من الخرفان على اختيار مسميات عكس الواقع فاهم صفات الاخوانى المعروفة انه كالميت بين يد مغسله وبالتالى غهم ليسوا احياء بل اموات اما التجديد فليس من صفاتهم فنفس عقلية القرن الماضى الغبية لم تتغير .
اما التمسح فى الاسلام فغير لائق بهم فصفات المفلس لا تنتطبق عليهم فالمسلم من سلم الناس من لسانه ويده .
واكبر المجامع الفقية وصفتهم بالضلال والارهاب وعلى راسها هيئة كبار العلماء بارض الحرمين وحذرت الشباب المسلم من شرهم وايضا الازهر الشريف وصفهم بالارهاب والضلال .
ومهما تلونوا كالحرباء فهم خوارج العصر شر خلق الله
المذهب الاخوانى خليط من عبادات اسلامية ومعاملات يهودية وبناء عليه ليس امامكم غير مخرج واحد بعد ان عبدتم العجل مرشدكم المسجون وهو ماقاله سبدنا موسى لليهود
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (54)
الأخوان لا مبدأ لديهم متلونين ومخادعين فالحرباء مهما غيرت لونها للتمويه تظل حرباء والاخوان اصبحوا آيتام اردوغان بعدما طلقهم بالثلاثة
أضف تعليقـك