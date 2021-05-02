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إخوان ليبيا يعلنون تحولهم إلى جمعية تحت اسم “الإحياء والتجديد”

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

إخوان ليبيا يعلنون تحولهم إلى جمعية تحت اسم “الإحياء والتجديد”

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • تعودنا من الخرفان على اختيار مسميات عكس الواقع فاهم صفات الاخوانى المعروفة انه كالميت بين يد مغسله وبالتالى غهم ليسوا احياء بل اموات اما التجديد فليس من صفاتهم فنفس عقلية القرن الماضى الغبية لم تتغير .
    اما التمسح فى الاسلام فغير لائق بهم فصفات المفلس لا تنتطبق عليهم فالمسلم من سلم الناس من لسانه ويده .
    واكبر المجامع الفقية وصفتهم بالضلال والارهاب وعلى راسها هيئة كبار العلماء بارض الحرمين وحذرت الشباب المسلم من شرهم وايضا الازهر الشريف وصفهم بالارهاب والضلال .
    ومهما تلونوا كالحرباء فهم خوارج العصر شر خلق الله

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  • المذهب الاخوانى خليط من عبادات اسلامية ومعاملات يهودية وبناء عليه ليس امامكم غير مخرج واحد بعد ان عبدتم العجل مرشدكم المسجون وهو ماقاله سبدنا موسى لليهود
    وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (54)

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  • الأخوان لا مبدأ لديهم متلونين ومخادعين فالحرباء مهما غيرت لونها للتمويه تظل حرباء والاخوان اصبحوا آيتام اردوغان بعدما طلقهم بالثلاثة

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