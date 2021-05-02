الحويج يعقد سلسلة اجتماعات في بنغازي

قال مصدر مسؤول بوزارة الاقتصاد والتجارة، في تصريح خاص لقناة “218”، الأحد، إن الوزير محمد الحويج عقد صباح اليوم سلسلة من الاجتماعات مع مديري الإدارات في ديوان الوزارة بمدينة بنغازي.

وأضاف المصدر أن الحويج عقد اجتماعات أخرى بحث خلالها في إمكانية توحيد عمل السجل التجاري العام، كما ناقش احتياجات مكاتب مراقبة الاقتصاد في المنطقة الشرقية.

وأوضح المصدر ذاته أن وزير الا قتصاد عقد أيضا اجتماعات موسعة مع مديري الغرف التجارية لبحث عراقيل العمل وتوحيد الجهود لتعزيز الاقتصاد المحلي.

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