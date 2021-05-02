«الاقتصاد والتجارة» تجتمع في بنغازي لتوحيد الدورة المستندية بالإدارات والمكاتب

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اليوم الأحد بمقر الوزارة بمدينة بنغازي اجتماعا ضم مدراء إدارة الشركات ومكتب السجل التجاري العام بالوزارة.

وخصص الاجتماع الذي حضره مدير المكتب القانوني بالوزارة لتوحيد اللوائح والضوابط المتبعة في إتمام الإجراءات والدورة المستندية بالإدارات والمكاتب، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).

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كما تطرق الاجتماع الى مراجعة القرارات واللوائح المنظمة لعمل إدارة الشركات ومكتب السجل التجاري العام بالوزارة والبدء في توحيدها وفق القوانين والتشريعات النافذة.

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