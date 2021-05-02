المختار الجدال: الحرب التي كرهناها قادمة

توقع المختار الجدال، المحلل السياسي، اندلاع حرب جديدة في ليبيا، وقال إن الحرب التي كرهناها قادمة، وفق قوله.

قال الجدال في تدوينة له على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الأحد: “من حيث المبدأ أنا دائما ضد أي حرب جديدة بين ليبيين، لكني سأبقى دائما في خندق الوطن ضد جماعة الأخوان وحلفائهم”.

وتابع الجدال: “ظهور المنفي والكوني في طبرق ودرنة وبنغازي فضح الدبيبة الذي انحاز لجماعة الكذب والتهويل من أجل البقاء في السلطة، المساكين سيجرونهم لحرب تحرير سرت والجفرة من المرتزقة بمساعدة المرتزقة، المختلف هناء يعتقدون إن هناك مرتزقة بشرعية واتفاق حلال وأخرى حرام.. أوجدوا في عقولهم أسباب للحرب وحرضوا وفزعوا البسطاء المساكين ليذهبوا وقودا من أجل سيطرة الجماعة على السلطة والمشهد” وفق قوله.

وتابع قائلا: ” في ليبيا شعب يعاني من الأمية في السياسة وجدت فيه الجماعات المؤدلجة البيئة المناسبة للتمكين وفرض سلطتها بأسم الدين، و الشعب له طريقان فقط لفرض سلطته الطريق الأول الصندوق والطريق الثاني الشارع عندما يعرف آنه أخطاء الطريق الأول فليس له إلا الثاني ليصحح السلطة”.

واختتم الجدال: “حكاية الحوارات والتوافقات كذبة لن تصل بناء إلى السلام إلا بسيطرت الجماعات المؤدلجة والمنظمة التي تضحك على الشارع من أجل التمكين، الأنتخابات ستعيد إنتاج نفس المشهد وسنعود للمربع الأول، والمال الفاسد كفيل بشراء الذمم، وتزوير الانتخابات” وفق تعبيره.