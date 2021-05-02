لجنة شؤون الإيفاد تصدر توصيات للكليات التقنية

شدد رئيس لجنة شؤون الإيفاد بوزارة التعليم التقني والفني إمحمد أبوراس على «ضرورة متابعة كافة الإجراءات مع الكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا بما يكفل سبل نجاح عمل اللجنة تحقيقاً لتطلعات منتسيبيها».

جاء ذلك خلال ترؤس أبوراس صباح الأحد الإجتماع الأول للجنة، حيث استعر الإجتماع الذي حضره علي دخيل، ومهند قشوط، وعلي عقيرب، وعادل الأحرش، وأكرم الوصباع أعمال الكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا ومدى إلتزامهما بإحالة قوائم المستهدفين بالإيفاد لإستكمال دراستهم العليا.

وتوصلت اللجنة إلى عدد من التوصيات والاقتراحات بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها ، منها وضع وعاء زمني لعمل اللجنة.

وأصدر وزير التعليم التقني والفني القرار رقم 48 لسنة 2021. بشأن تشكيل لجنة لحصر وتجميع أسماء الطلبة الأوائل وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين المستهدفين بالإيفاد.

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