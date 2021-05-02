إخوان ليبيا يعلنون تغيير اسمهم إلى «الإحياء والتجديد»

أعلنت جماعة الإخوان الليبية، اليوم الأحد، انتقالها إلى جمعية تحمل اسم «الإحياء والتجديد».

وقالت الجماعة في بيان اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، إن القرار جاء «بعد جولات من الحوار والبحث انتظم فيها أعضاء الجماعة في ورش عمل متعددة، وندوات جامعة ومؤتمرات استثنائية».

وأشار البيان إلى التوصل لضرورة «الاجتهاد والتجديد الذي كان دافعو الحرص على الاستجابة لحاجات الوطن ومتطلبات المرحلة، وذلك من أجل الإسهام مع كل المخلصين المنصفين في بناء الوطن ونهضته».

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وأوضحت الجماعة أن أهداف جمعية الإحياء والتجديد هي «إحياء بالدعوة إلى التمسك بمنهج الإسلام الوسطي وتعاليمه وتجديد يستلهم أصول وثوابت الإسلام مستفيدة من كل حكمة راجحة لضمان فهم عميق للواقع واستشراف بصير للمستقبل».

وتعهدت جماعة الإخوان بأن تؤدي « جمعية الإحياء والتجديد رسالتها في المجتمع الليبي من خلال عملها الدؤوب في شتى مجالات العمل العام، إيمانا منها بان المدخل الحضاري للتغيير والنهضة هو العمل المجتمعي للإسهام في قيام مجتمع مدني لا يضيق بالتنوع والاختلاف».

وفي أكتوبر الماضي، قالت جماعة الإخوان إنه لم يصدر عن مؤسساتها أي قرار يقضي بحل الجماعة، و«ما صدر من قرارات هو من إطار التحسين وتطوير العمل ومواكبة التغيرات التي لا تزال مستمرة حتى الآن».

وتابعت الجماعة، في بيان أن ارتباطها الأساسي بـ«الفكرة والمشروع والهدف، التي آمنت بها في سبيل الإصلاح الشامل وبناء الإنسان، أما ارتباطها بالأشخاص فهو من باب التعاون على البر والتقوى ووحدة المشروع والأهداف التي اقتنعوا بها وانخرطوا في صفوفها طواعية»، وفق البيان.

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