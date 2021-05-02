تونس تعلن شروط قبول المسافرين عبر حدودها

أعلنت وزارة الصحة التونسية شروط قبول المسافرين الوافدين إلى تونس عبر المعابرالجوية والبحرية والبرية، مشيرة إلى خضوع المعابر البرية بين ليبيا وتونس وليبيا إلى الاتفاقية المبرمة بين البلدين وطبقا للبروتوكول الصحي المصادق عليه مع تكثيف الإختبارات السريعة للتقصي من فيروس «كوفيد 19».

ووفق الاشتراطات التي أعلنتها الصحة التونسية، في بيان الأحد، فإنه ينبغي «الإلتزام بالحجر الصحي الإجباري لمدّة 7 أيام بإحدى النزل المخصّصة للغرض ضمن القائمة المصاحبة وعلى نفقتهم. وعليهم إظهار الأوراق التالية عند التسجيل للسفر أو قبل اجتياز المعابر البرية:

* شهادة مخبرية لتحليل «RT-PCR» سلبي لا يتجاوز 72 ساعة على إنجازه عند التسجيل للسفر.

* وثيقة الحجز وتأكيد الخلاص (voucher) لمدة 7 أيام بإحدى النزل المخصصة للحجر الصحي الإجباري ضمن القائمة المصاحبة.

* إجراء تحليل «RT-PCR» بين اليوم الخامس واليوم السابع من الحجر الصحي على نفقتهم مع ضرورة إدماج معلوم التحاليل ضمن كلفة الإقامة بالنزل، وفي حالة سلبية الإختبار يمكن لهم مغادرة الحجر الصحي الإجباري مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية المستوجبة.

واستثنى القرار من الحجر الصحي الإجباري:

* الوافدون الذين استكملوا التلقيح ضد كوفيد-19 أو الذين أصيبوا بمرض كوفيد-19 وتلقوا اثرها جرعة واحدة من التلقيح والمتحصلين على شهادة في الغرض مسلّمة من قبل السلطات الصّحّيّة لبلد الإقامة مع الالتزام للخضوع للحجر الصحي الذاتي في أماكن الإقامة بتونس.

*القصّر غير المصحوبين أو المرافقين لأشخاص ملقّحين ضد كوفيد-19.

* الرحلات السياحية المؤمنة والمؤطرة من طرف وزارة السياحة طبقا للبروتوكول الصحي المصادق عليه.

* الوافدون للتداوي طبقا للإجراءات المعمول بها بالتنسيق مع السلطات المعنية.

* الأشخاص ذوو الاحتياجات الخصوصية (الحاملين لإعاقة وكبار السن الغير قادرين على أداء الأنشطة اليومية والعناية بأنفسهم).

* الدبلوماسيين التونسيين والأجانب.

* الوفود الرسمية القادمة في مهمات عمل لمدة قصيرة (أقل من خمسة أيام) مع الإلتزام ببرنامج المهمة.

وألزم القرار المستثنين من الحجر الصحي الإجباري بالخضوع إلى اختبار سريع للتقصي من فيروس SARS-CoV-2 (TDR-Antigène) حال الوصول إلى تونس وبصفة آلية وفي صورة إيجابية الاختبار السريع، يتمّ توجيه الوافد المعني لأحد مراكز العزل الصحي لحاملي الفيروس.

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