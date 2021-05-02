مؤسسة النفط تسير قافلة معدات طبية لمستشفى ترهونة التعليمي

قامت ادارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأحد بتسيير قافلة من المعدات الطبية لصالح مستشفى ترهونة التعليمي، واشتملت المعدات اجهزة الاشعة والتنفس، واجهزة العناية الفائقة والشاشات واجهزة الموجات فوق الصوتية والاسرة الطبية للعناية الفائقة، بالإضافة الى معدات المعامل واجهزة الكشف المختلفة وحضّانات الاطفال ومختبرات الدم والاثاث المكتبي والكثير من الاحتياجات الاخرى التي تم حصرها بعد زيارة فريق متخصص للمستشفى مسبقاً وتحديد الاحتياجات بشكل كامل .

وبحسب بيان، باشرت الشركة الموردة في اعمال التركيب بشكل فوري نظرا للحاجة الماسة لذلك، وتقديم الخدمة للناس بأسرع وقت ممكن.