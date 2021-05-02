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فرقاطة تركية تُنقذ 123 مهاجرا قبالة طرابلس

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفذت الفرقاطة التركية “غازي عنتاب” المرابطة قبالة سواحل ليبيا، عملية إنقاذ شملت 123 مهاجرا، وسلمتهم إلى خفر السواحل الليبي.

ونقلت صحيفة “EHA MEDYA” التركية عن مصادر عسكرية قولها إن الفرقاطة، تلقت نداءً من القارب المطاطي الذي يحمل مهاجرين غير نظاميين على بعد حوالي 80 ميلاً شمال طرابلس في 29 أبريل المنصرم.

وتقدم قيادة فرقة العمل التركية خدمات تدريبية واستشارية للجيش الليبي في نطاق مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني الموقعة بين البلدين في 27 نوفمبر 2019، وتدعم قوات خفر السواحل الليبية في مجال التدخل الإنساني، بقوتها البحرية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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