القاهرة تعلن استئناف العمل بسفارتها في العاصمة طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكدت مصادر دبلوماسية مصرية اليوم الأحد أن مصر استأنفت العمل بسفارتها في العاصمة طرابلس.

المصادر أفادت – بحسب موقع سكاي نبوز عربية – بأن السفير المصري محمد ثروت سليم وصل أمس السبت إلى طرابلس ليتولى منصب القائم بأعمال السفارة المصرية.

وفي مارس الماضي، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، محادثات مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أكد فيها إعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس خلال أسابيع.

وقبل نحو 10 أيام، زار رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ليبيا، للتأكيد على دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد دبيبة؛ بهدف استكمال المسار السياسي حتى إجراء الانتخابات بنهاية العام.

و خلال الزيارة نفسها تم التوقيع على 11 وثيقة تعاون مشترك بين البلدين، توزعت على قطاعات مختلفة.