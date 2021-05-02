وزارة الصحة تعلن وصول 30 ألف غسلة من مشغلات الكلى إلى مخازن الامداد الطبي

أعلنت وزارة الصحة ان مخازن جهاز الامداد الطبي”البيفي” استلمت مساء اليوم الأحد مشغلات غسيل الكلى ضمن شحنة تضم “5” حاويات سعة “40” قدم تحتوي على “30” ألف غسلة.

وقالت الوزارة في بلاغ لها أن الشحنة صلت عن طريق مطار معيتيقة الدولي بعد استكمال الإجراءات الجمركية من قبل موظفي التسريح الجمركي.

وتمت عملية الاستلام بحضور مساعد أمين المخزن محمود ابوقديرة، والمشرف الاداري طارق المرغني، اللذين أكدا بأنه سيتم توزيع الشحنة على الفروع التابعة للجهاز في كل مناطق ليبيا؛ بعد استكمال الفحص والاجراءات المتبعة.